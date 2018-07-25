В Удмуртии закрыли два несанкционированных детских лагеря

В прошлом году деятельность прекращена у пяти лагерей.



Ижевск. Удмуртия. В июле 2018 года в Удмуртии выявили два несанкционированных дневных детских лагеря. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.



Деятельность лагерей прекращена по просьбе надзорного органа.



Также нарушения были обнаружены в лагере «Волна», ООО «Спектр». Напомним, что из лагеря госпитализировали пять детей. Всего на отдыхе находилось 130 человек. Изначально, им диагностировали ОРВИ, но позже подтвердился диагноз нотовирусной инфекции, в том числе у работников. Выяснилось, что у лагеря не было санитарно-эпидемиологического заключения.



В 2017 году закрыли пять частных организаций отдыха детей. Они также работали без санитарно-эпидемиологических заключений.