В Ижевске отключили холодную воду в 17 домах

«Ижводоканал» проводит работы.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в среду, 25 июля в 9:00 отключили холодную
воду в 17 домах. Пресс-служба МУП «Ижводоканала» рассказала о проведении работ на сетях водопровода на следующих участках:
- улица Сабурова, 53;
- улица 30 лет Победы, 74,76,74а;
- улица Орджоникидзе, 39, 33а, 33б, 35;
- проезд Орджоникидзе, 2, 4;
- улица Ключевой Поселок, 73, 35б, 75;
- улица Гагарина, 104;
- улица ул. Татьяны Барамзиной, 48, 80;
- улица Труда, 18.
Воду включат по окончании проведения работ.