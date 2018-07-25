В Ижевске отключили холодную воду в 17 домах

«Ижводоканал» проводит работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в среду, 25 июля в 9:00 отключили холодную

воду в 17 домах. Пресс-служба МУП «Ижводоканала» рассказала о проведении работ на сетях водопровода на следующих участках:

- улица Сабурова, 53;

- улица 30 лет Победы, 74,76,74а;

- улица Орджоникидзе, 39, 33а, 33б, 35;

- проезд Орджоникидзе, 2, 4;

- улица Ключевой Поселок, 73, 35б, 75;

- улица Гагарина, 104;

- улица ул. Татьяны Барамзиной, 48, 80;

- улица Труда, 18.

Воду включат по окончании проведения работ.