Загородные остановки под Ижевском не готовы к учебному году

В город ежедневно необходимо привозить 383 школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличилось количество детей, которые живут за городом, но обучаются в городских школах. В этом году таким образом будут ежедневно ездить 383 школьника в 17, 18, 70 и 100 школы. Для них организовали 4 школьных маршрута. «Программа подвоза» работает уже более 10 лет, но до сих пор у ГИБДД есть претензии к качеству остановок, где дети ждут автобус до школы.

На балансе всего 4 автобуса

На балансе четырех школ Ижевска находятся всего четыре автобуса по 20 и 28 мест. Водители вынуждены совершать по 6 выездов за день, чтобы перевезти всех учеников – а их 383. Начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова называет ситуацию «самой напряженной за несколько лет», поскольку количество детей не из города увеличилось на 61 человека по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество первоклассников.

Однако начальник управление отмечает качество автобусов, а также жесткий отбор водителей.

«Все наши автобусы не ранее 2011 года выпуска. Соответствуют всем техническим нормам. Все водители соответствуют квалификационным требованиям. Перед началом учебного года все автобусы проходят технический осмотр, и к 1 сентября каждый автобус выходит на маршрут. На всех автобусах установлена система ГЛОНАСС», - рассказала она.

Автобусы ездят по четырем школьным маршрутам:

- из выселка «Нагорный» в школу №70;

- из микрорайона «Люлли» - в школу №18;

- из микрорайона «Самолет» - в школу №17;

- из микрорайона «Березово» - в школу №100.

При перевозке детей соблюдаются все требования безопасности. С школьниками в автобусе находится сопровождающий, который утверждается директором. Он ездит с детьми в обоих направлениях.

Остановки за городом: «и лампа не горит»

По нормативам остановочный комплекс должен быть освещён и помечен дорожными знаками. Дорога тоже должна соответствовать нормам, в том числе необходима разметка. Ни одна остановка на Якшур-Бодьинском тракте не обладает сразу всеми этими качествами.

«Освещением занимается управление благоустройства и транспорта. Данная остановка («Старый Игерман» - Прим. ред.) была установлена в прошлом году, отремонтировали павильон, площадку, дорогу. Федеральную трассу содержит республика», - прокомментировал замначальника МКУ «СБиДХ» Фирдаус Харисов. По его словам, именно республиканские и федеральные власти должны устранять нарушения.

По итогам объезда сотрудник ГИБДД составил акты и предписания. Согласно нормативам, до 17 августа все нарушения должны быть устранены.

Школа №70: возим детей более 10 лет

Школа №70, которая находится в Октябрьском районе Ижевска, уже более 10 лет занимается подвозом детей из районов. Если раньше в автобусе сидело по 2-5 детей, то сейчас за день необходимо перевезти около 90 школьников в город и обратно.

«Мы получили новый автобус в этом году на 20 мест при поддержке министерства образования Удмуртии. 1 сентября у нас 20 первоклассников из районов, все они будут обеспечены безопасной транспортировкой», - рассказала Светлана Петрова.

Школа осуществляет по шесть рейсов за день: три утренних и три вечерних. Автобус делает пять остановок: «7-й километр», «9-й километр», «Старый Игерман», «Нагорный» и возвращается в школу.

Школа №18 ежедневно развозит 190 человек. Сейчас достигнута договоренность с ИПОПАТом об изменении 41 автобусного маршрута. Это разгрузит трансфер из совхоза «Медведево» и из микрорайона «Люлли».

Маршрут до школы №100 обеспечивает всех детей из поселка «Радужный» и микрорайона «Самолет». Но и там становится все больше детей, которые учатся в городе. Администрация Ижевска увеличивает количество рейсов.

Городские власти отметили, что понимают, что парк школьных автобусов необходимо пополнять. Но сделать это можно только при поддержке министерства образования.