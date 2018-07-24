Предварительный проект спортплощадки уже есть.

В Ижевске стадион школы №46 планируют построить в 2019 году

Предварительный проект спортплощадки уже есть.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спортивную площадку школы №46 планируют построить в следующем году. Об этом журналистам рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

По ее словам предварительный проект уже есть. Он предусматривает строительство спортивной многофункциональной площадки размером не менее 20м на 40м, с искусственным покрытием, беговыми дорожками и тренажерами.

Пока дети будут заниматься физкультурой в спортивном зале школы и на других точках.

«Есть спортивный зал, есть лесопосадочная полоса, куда дети будут ходить зимой на лыжах, детская спортивная юношеская школа «Металлист», через сетевое взаимодействие. Плюс, у нас есть договор со стадионом «Зенит», дворец спорта – мы используем все площадки», - заявила Светлана Петрова.

Отметим, что школа №46 – одна из старейших школ города. Первый камень заложили еще в 1950 году, а в 2018 завершено строительство нового здания. Стоимость проекта составила более 400 млн рублей, средства были направлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Школа рассчитана на 825 мест, площадь трехэтажного здания составляет 8 577,36 кв.м.

В здании есть два спортзала, информационно-библиотечный центр, кабинета ИЗО, два кабинета информатики и так далее. В распоряжении учреждения находятся интерактивные панели, 3D-принтеры и другое современное оборудование.

В школу уже набраны 5 первых классов, запись в остальные параллели продолжается.

Новое учебное заведение в первую очередь разгрузит 64 и 74 школы «Соцгорода».