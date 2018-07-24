play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 74.13 ↑

В Ижевске стадион школы №46 планируют построить в 2019 году

16:30, 24 июля, 2018
Дарья Снидкова
16:30, 24 июля, 2018
Дарья Снидкова
588
0
#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#школа
Фото:
588
0

Предварительный проект спортплощадки уже есть.

В Ижевске стадион школы №46 планируют построить в 2019 году

Предварительный проект спортплощадки уже есть.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске спортивную площадку школы №46 планируют построить в следующем году. Об этом журналистам рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

По ее словам предварительный проект уже есть. Он предусматривает строительство спортивной многофункциональной площадки размером не менее 20м на 40м, с искусственным покрытием, беговыми дорожками и тренажерами.

Пока дети будут заниматься физкультурой в спортивном зале школы и на других точках.

«Есть спортивный зал, есть лесопосадочная полоса, куда дети будут ходить зимой на лыжах, детская спортивная юношеская школа «Металлист», через сетевое взаимодействие. Плюс, у нас есть договор со стадионом «Зенит», дворец спорта – мы используем все площадки», - заявила Светлана Петрова.

Отметим, что школа №46 – одна из старейших школ города. Первый камень заложили еще в 1950 году, а в 2018 завершено строительство нового здания.  Стоимость проекта составила более 400 млн рублей, средства были направлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Школа рассчитана на 825 мест, площадь трехэтажного здания составляет 8 577,36 кв.м.

В здании есть два спортзала, информационно-библиотечный центр, кабинета ИЗО, два кабинета информатики и так далее. В распоряжении учреждения находятся интерактивные панели, 3D-принтеры и другое современное оборудование.

В школу уже набраны 5 первых классов, запись в остальные параллели продолжается.

Новое учебное заведение в первую очередь разгрузит 64 и 74 школы «Соцгорода».

16:30, 24 июля, 2018
Дарья Снидкова
588
0
#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
10056

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8693
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7629
16:59, 20 июля, 2018

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

6620
13:50, 23 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

6542
18:18, 20 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2380

В России запустят систему ухода за пожилыми

2078
17:25, 20 июля, 2018

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

1981
11:38, 23 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1886
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1873
18:04, 19 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
25611

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2370
14:37, 22 июля, 2018

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2337
16:56, 19 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2139
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2114
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Язычество

Источники удмуртской силы

Основание д. Карамас Пельга