Соответствующее постановление подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Шаркан. Удмуртия. Жителям Удмуртии запретили передвигаться на снегоходах по природному парку «Шаркан». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Согласно документу, будет запрещено «передвижение на снегоходах по территории заповедной и заказной зон природного парка, за исключением случаев, связанных с обеспечением режима особой охраны территории природного парка, проведением необходимых лесохозяйственных и биотехнических мероприятий».

Природный парк «Шаркан» - особо охраняемая природная территория регионального значения. Его площадь - 16,5 тыс. га.

Главной достопримечательностью являются уникальные элементы ландшафта, называемые пугами.