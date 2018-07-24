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Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток

10:30, 24 июля, 2018
10:30, 24 июля, 2018
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#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
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Автобусы перенаправят на улицу Автозаводскую.

Ижевск. Удмуртия. Движение на улице Сабурова в Ижевске закроют на двое суток. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«В связи с проведением ремонтных работ магистральной тепловой сети временно ограничивается движение транспортных средств по улице Сабурова напротив дома № 31а по улице Барышникова», - отмечается в сообщении городских властей.

Ограничение будет действовать с полуночи 11 августа до 22:00 12 августа и коснется и пассажирского транспорта. Автобусы перенаправят на улицу Автозаводскую.

10:30, 24 июля, 2018
533
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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