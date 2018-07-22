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В Глазове при ремонте дорог сэкономили 45 млн рублей

17:25, 22 июля, 2018
17:25, 22 июля, 2018
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#дороги\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
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Эти деньги направят на приведение в порядок других улиц «северной столицы».

Глазов. Удмуртия. В Глазове при ремонте дорог сэкономили 45 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, эти деньги направят на приведение в порядок других улиц «северной столицы».

«В результате проведения работ ожидается экономия средств, выделенных на ремонт глазовских дорог, - в объёме примерно 10%. Указанные средства в сумме 45 млн. рублей направят на улучшение качества дополнительных участков», - отмечается в сообщении дорожного ведомства.

Благодаря экономии дорожники приведут в порядок три участка улицы Карла Маркса, отрезки улиц Луначарского, Сибирскую, Комсомольскую, Татьяны Барамзиной, проезд Монтажников, внутриквартиальные проезды по улице Короленко и улице Молодой Гвардии. Также отремонтируют тротуары на улицах Советской и Короленко.

Напомним, до конца этого года в «северной столице» Удмуртии обновят почти половину городских дорог. По соглашению с республикой, госкорпорация «Росатом» выделила на работы 422 млн рублей. На эти деньги планируют отремонтировать 44 объекта. На сегодняшний день 25 из них уже сданы.

17:25, 22 июля, 2018
279
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#дороги\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги

 

 

 


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