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Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске

14:20, 22 июля, 2018
14:20, 22 июля, 2018
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#отдых\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляжи
Фото: vk.com/izhstolica
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Кроме того, они патрулируют акваторию пляжа.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Наиболее популярные места отдыха ижевчан на воде - это городской пляж и пляж в районе Воложки. Несмотря на то, что последний не является официально разрешенным местом для купания, многие горожане выбирают его для отдыха. В выходные там было 150-200 отдыхающих. Поэтому на Воложке установлен постоянный спасательный пост, кроме того, спасателями патрулируется акватория пляжа», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее о необходимости оборудовать пляжи на Югдоне и Воложки заявили в Минобразования Удмуртии.

14:20, 22 июля, 2018
168
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#отдых\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляжи

 

 

 


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