Кроме того, они патрулируют акваторию пляжа.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели будут постоянно дежурить на пляже Воложки в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Наиболее популярные места отдыха ижевчан на воде - это городской пляж и пляж в районе Воложки. Несмотря на то, что последний не является официально разрешенным местом для купания, многие горожане выбирают его для отдыха. В выходные там было 150-200 отдыхающих. Поэтому на Воложке установлен постоянный спасательный пост, кроме того, спасателями патрулируется акватория пляжа», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее о необходимости оборудовать пляжи на Югдоне и Воложки заявили в Минобразования Удмуртии.