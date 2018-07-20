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Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%

11:31, 20 июля, 2018
11:31, 20 июля, 2018
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Можга\n#Балезино\n#Удмуртия\n#отопление
Фото: facebook.com (Иван Ястреб)
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По уровню подготовки школ к отопительному сезону лидирует Можгинский район.

Ижевск. Удмуртия. Степень готовности Удмуртии к зиме приблизилась к 50%. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр строительства Удмуртской республики Иван Ястреб.

«Готовность – 46,7%. Идём в ногу с прошлым годом. Впереди еще масштабные задачи. К холодам необходимо подготовить не только ЦТП, котельные и сети, но и жильё, а также детские сады, школы, больницы, дома культуры и спортивные объекты», - отметил руководитель строительного ведомства.

По словам Ястреба, на 100% готовы к зиме детские сады в Балезинском районе. По уровню подготовки школ к отопительному сезону лидирует Можгинский район (88,5%). Наибольший процент готовности больниц и ФАПов в Воткинском районе (80%).

«В августе выйдем на финишную прямую, где время до отопительного периода будет исчисляться не в неделях, а в днях и часах», - заверил глава Минстроя.

11:31, 20 июля, 2018
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Можга\n#Балезино\n#Удмуртия\n#отопление

 

 

 


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