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Ижевск разместил закупку на получение кредита в размере 300 млн рублей

16:30, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит
Фото: ИА "Сусанин"
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Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск разместил очередную закупку на получение кредита в размере 300 млн рублей. Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств, говорится в постановлении, размещенном на сайте муниципальной администрации.

Ранее «Сусанин» писал, что администрация возьмет три кредита на общую сумму 900 млн рублей. Два аукциона уже были направлены на открытие невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 600 млн рублей с начальной ставкой 8,1% годовых на трехлетний срок.

«Оказание услуг по предоставлению кредита бюджету муниципального образования «Город Ижевск» с открытием возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей», - говорится в документе.

Максимальная цена третьего муниципального контракта составляет 74,16 млн рублей. Таким образом ставка по кредиту составит около 8,23% годовых, в отличие от ранее заявленных 8,51%.

16:30, 19 июля, 2018
Георгий Поветкин
234
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит

 

 

 


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