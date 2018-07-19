Улицы Пушкинскую и Максима Горького закроют в Ижевске 29 июля

Всего в День ВМФ недоступными для транспорта будут 6 городских дорог.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июля традиционно пройдет шествие, приуроченное ко Дню военно-морского флота. Связи с этим в городе будут перекрыты 6 улиц, рассказал журналистам начальник МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов.

29 июля с 9:20 до 10:00 будут перекрыты:

- улица Лихвинцева на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- улица Пушкинская на участке между улицами Лихвинцева и Наговицина;

- улица Красная на участке от улицы Лихвинцева до переулка Широкий;

- улица Максима Горького от улицы Бородина до переулка Широкий;

- улица Милиционная на участке от улицы Бородина до переулка Широкий;

- набережная Ижевского пруда.