Дорожники в Ижевске завершили ремонт 11 участков

В данный момент работы ведутся еще на 20 участках.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершился ремонт 11 участков. Об этом журналистам сообщил начальник МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов.
В данный момент в городе ремонтируются 20 участков. Среди них:
- улицы 9-е Января и Ломоносова;
- улица Удмуртская на участке от Майской до Базисной и от Лихвинцева до переулка Северного;
- улица Буммашевская от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Восточной;
- улица Магистральная между пересечениями с улицами Маяковского и Гагарина;
- улица Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Майской;
- улицы Труда и Пойма.
Всего до конца года отремонтируют 43 участка дорог. За работами служб следят общественники.