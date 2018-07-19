Дорожники в Ижевске завершили ремонт 11 участков

В данный момент работы ведутся еще на 20 участках.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершился ремонт 11 участков. Об этом журналистам сообщил начальник МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Алексей Сырбов.

В данный момент в городе ремонтируются 20 участков. Среди них:

- улицы 9-е Января и Ломоносова;

- улица Удмуртская на участке от Майской до Базисной и от Лихвинцева до переулка Северного;

- улица Буммашевская от улицы 40 лет ВЛКСМ до улицы Восточной;

- улица Магистральная между пересечениями с улицами Маяковского и Гагарина;

- улица Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Майской;

- улицы Труда и Пойма.

Всего до конца года отремонтируют 43 участка дорог. За работами служб следят общественники.