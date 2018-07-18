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До конца года в Глазове появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса

14:43, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
14:43, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
695
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#дети\n#отдых\n#спорт\n#благоустройство\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия
Фото: commons.wikimedia.org
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Площадки выбирались по пожеланиям горожан.

Глазов. Удмуртия. Во дворах Глазова до конца 2018 года появятся 12 детских городков и 4 спортивных комплекса для занятий воркаутом. Об этом сообщила пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Места, в которых необходимо установить городки и спорткомплексы, предлагали горожане.

Игровые площадки появятся по адресам:

- улица Барышникова, 1;

- улица Буденного, 2;

- улица Драгунова, 4-б, 50, 55-а;

- улица Июльская, 10;

- улица Калинина, 2-а;

- улица Карла Маркса, 3;

- улица Пехтина, 16;

- улица Сулимова, 87;

- улица Васильева, 1;

- улица Сибирская, 116-а, 116-б, 116-в и 130-б, 130-в.

Тренажеры установят у домов по адресам: улица Советской, 50, улица Кирова, 71, улица Куйбышева, 79 и улица Циолковского, 14.

С 2011 года в городе установили 45 детских площадок для малышей.

14:43, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
695
0
#дети\n#отдых\n#спорт\n#благоустройство\n#Глазов\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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