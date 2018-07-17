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В Ижевске в выходные прекратится движение трамваев на улице Ленина

13:29, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
13:29, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
784
0
#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
784
0

Там проведут земляные работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в выходные остановится движение трамваев на улице Ленина. На участке между улицей Орджоникидзе и остановкой «Центр» будут вестись земляные работы, сообщает пресс-служба компании ИжГЭТ.

Ограничение движения будет действовать с 21:30 пятницы, 20 июля, до утра понедельника.

Трамваи маршрута №2 будут следовать по маршруту №8 – от улицы Промышленной через улицу Халтурина на Буммаш. Трамваи маршрута №10 – по маршруту №11 («Улица Промышленная» - «Улица Халтурина» - «Улица Ворошилова»).

5 маршрут перенаправят через остановку «Магазин Океан», а 12 маршрут – закроют.

13:29, 17 июля, 2018
Дарья Снидкова
784
0
#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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