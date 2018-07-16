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В Ижевске на двух перекрёстках могли обрушиться автодорога и трамвайные пути

16:02, 16 июля, 2018
Дмитрий Афонин
16:02, 16 июля, 2018
Дмитрий Афонин
547
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#город\n#Удмуртия
Фото: @arzik2
547
0

Размыв грунта был обнаружен в ходе обследования Ижводоканалом сетей канализации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на двух перекрёстках могли обрушиться автодорога и трамвайные пути. Размыв грунта обнаружили в ходе телеинспекционного обследования сетей канализации специалисты «Ижводоканала».

Опасность №1: перекрёсток улиц Ленина и Халтурина

После получения результатов обследования в Ижевске созвали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Первомайского района. Члены комиссии пришли к выводу, что обнаруженные разрывы труб могут привести к обрушению проезжей части дороги, трамвайных путей и развитию чрезвычайной ситуации с разливом сточных вод.

Специалистам «Ижводоканала» рекомендовали в срочном порядке провести ремонт и заменить изношенные участки сетей. Работы было велено завершить до 15 июля.

Руководство муниципального предприятия приняло решение о проведении закупки у единственного поставщика (без конкурса). Согласно контракту, за 7,8 млн рублей подрядчик обязался в срок до 20 июля произвести капитальный ремонт канализации по улице Ленина от улицы Совхозная до улицы Халтурина с последующим благоустройством, включая новые бордюры и асфальтирование.

Если до 20 июля работы не будут завершены, «Ижводоканал» сможет удержать из суммы контракта штрафы и неустойки.

Опасность №1: перекрёсток улицы Карла Маркса и переулка Широкого

«Были выявлены нарушения целостности трубы Д-350 мм на перекрестке переулка Широкий и улицы Карла Маркса под трамвайными путями, перелом нижней части трубы, разгерметизация стыковых соединений. В результате зафиксированы инфильтрация сточных вод в грунт, размыв грунта под трамвайными путями и под проезжей частью автодороги. Данные обстоятельства могут привести к обрушению проезжей части дороги, трамвайных путей, дорожно-транспортным происшествиям и развитию чрезвычайной ситуации с изливом сточных вод на поверхность, к угрозе жизни и здоровья населения города», - гласит еще один отчет «Ижводоканала»

Предприятие также объявило о проведении закупки у единственного поставщика (без конкурса). До 20 июля подрядчик должен провести капитальный ремонт канализации на переулке Широком, а потом благоустроить территорию, на которой велись работы. Стоимость ремонта оценили в 5,3 млн рублей.

16:02, 16 июля, 2018
Дмитрий Афонин
547
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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