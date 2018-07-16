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В Ижевске отключат горячую воду в Устиновском и Октябрьском районах

15:38, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
15:38, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
858
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
Фото: susanin.news
858
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С 17 по 30 июля там пройдут гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные системы (УКС) продолжат гидравлические испытания теплосетей Ижевска. С 17 по 30 июля они проверят прочность труб Октябрьского и Устиновского районов, где прекратят нагрев воды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Коммунальщики напоминают, что во время проверок в трубы подается вода под повышенным давлением. Таким образом определяются изношенные места, город готовится к отопительному сезону.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

- улица 30 лет Победы 2, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19а, 19б, 20, 20а;

- улица 50 лет Пионерии 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

- улица Береговая 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- улица Карла Маркса 283а, 285, 287, 289, 291, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 425, 427;

- улица Кирова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 20, 22,104, 105, 106, 107, 108, 108а, 109, 110, 112, 112а, 114, 40а, 46, 56, 76;

- улица Максима Горького 158, 160, 162, 164, 166, 177а, 220, 222;

- улица Милиционная 110;

- улица Песочная 2, 4а, 4б, 11а, 11б;

- улица 1-я Подлесная 68, 72;

- улица Родниковая 56, 58, 62, 64;

- улица Школьная 1, 7, 9, 11, 13.

- улица 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

- проспект Михаила Калашникова 6, 8, 10,15;

- улица Молодежная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 7, 9;

- улица Татьяны Барамзиной 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 8, 80, 84;

- улица Труда 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88.

Напоминаем, что на время испытаний возможны выброс воды, образование провалов, в том числе во дворах и на дорогах.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545, 903-500 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

15:38, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
858
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

 

 

 


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