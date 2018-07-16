В Ижевске появился новый вид транспорта

ИПОПАТ протестирует электробус Волжского автомобильного завода, после чего может принять решение о покупке транспортного средства в свой автопарк.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии ИПОПАТ взял в тестовое пользование электробус «Ситиритм-12E» Волжского автомобильного завода. Компания не менее месяца будет использовать новый вид транспорта, после чего примет решение о его возможной покупке.

Ранее подобный транспорт уже испытывали в Туле, Санкт-Петербурге, Владимире и Волгограде. На сайте компании производителя уточняется, что электробус может преодолеть до 300 км без зарядки при неработающей системе климат контроля и около 200-220 км при включенном кондиционере. На полную подзарядку необходимо до 5 часов, причем транспортному средству не требуется дорогая энергоемкая инфраструктура.

Также силовая установка электробуса производит гораздо меньше шума и вибраций, чем двигатель внутреннего сгорания на стандартном автобусе.

«Тестовые испытания проводятся во всех регионах России: смотрим, проверяем, анализируем, как понравится людям, как покажет себя в дальнейшей эксплуатации. Техника интересная для всех. Самое главное, что она является экологичной. Ту программу, которую мы начали в 2015 году по замещению дизельных автобусов на более экологичный вид транспорта, это газовая тематика, сейчас мы продолжаем ее электробусом», - рассказал журналистам главный инженер ИПОПАТ Сергей Суворов.

Электробус является низкопольным с выдвигающимся пандусом.

Цена транспортного средства составляет около 25 млн рублей – это практически в три раза выше, чем цена дизельного автобуса, однако новинка ижевского автопарка требует меньше ежедневных вложений, так как потребляемая электроэнергия стоит дешевле дизельного топлива.

«Здесь будут оцениваться все аспекты, в том числе финансовые и экономические. Но это в разы дешевле, чем дизельное топливо», - сказал журналистам Сергей Суворов.

В понедельник, 16 июля, электробус будет следовать по 281 маршруту, в дальнейшем его можно будет увидеть на маршрутах №8, 40, 19 и других.

Наша справка:

Холдинг «БМГ» (бренд «Volgabus») – входит в ТОП-3 производителей автобусной техники в России. Компания выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.