Средства выделят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Можга. Удмуртия. 50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев, сообщили в региональном офисе проекта.

Администрации района уже поставлена задача в течение месяца вместе с общественниками объехать проблемные участки и составить дефектные ведомости. Далее, по словам Горбачева, полученные списки будут опубликованы на сайте города – чтобы жители ознакомились с ними и могли выразить свое мнение в ходе общественных обсуждений.

В этом году средства на ремонт дорог по проекту, помимо столицы региона, получила Камбарка. Сумма в размере 30 млн рублей поступила городу-спутнику благодаря экономии на торгах в Ижевске.