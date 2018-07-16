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50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог

09:10, 16 июля, 2018
Георгий Поветкин
09:10, 16 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#дороги\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Можга\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт
Фото: ИА "Сусанин"
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Средства выделят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Можга. Удмуртия. 50 млн рублей может получить Можга на ремонт дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил руководитель регионального Миндортранса Алексей Горбачев, сообщили в региональном офисе проекта.

Администрации района уже поставлена задача в течение месяца вместе с общественниками объехать проблемные участки и составить дефектные ведомости. Далее, по словам Горбачева, полученные списки будут опубликованы на сайте города – чтобы жители ознакомились с ними и могли выразить свое мнение в ходе общественных обсуждений. 

В этом году средства на ремонт дорог по проекту, помимо столицы региона, получила Камбарка. Сумма в размере 30 млн рублей поступила городу-спутнику благодаря экономии на торгах в Ижевске.

09:10, 16 июля, 2018
Георгий Поветкин
250
0
#дороги\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Можга\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#ремонт

 

 

 


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