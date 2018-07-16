Почти 14 млн рублей потратили на создание нового сквера рядом с администрацией Ижевска

«Открытый сад» начнет работать с 18 августа.

Ижевск. Удмуртия. 13,8 млн рублей потратили на новый сквер за зданием администрации Ижевска. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, на эти деньги появится базовое благоустройство: озеленение, освещение, пешеходные дорожки, скамейки, урны, а также сцена и детская площадка.

«Открытый сад» начнет работать с 18 августа. В этот же день там пройдет архитектурный фестиваль и возведение арт-объекта, а также фестиваль современной молодежной культуры «Открытый город».

«Проект «Открытый сад» - хороший пример добровольного и продуктивного сотрудничества активных горожан, бизнеса и представителей власти, объединения неравнодушных ижевчан для создания общего городского пространства», - говорится в сообщении.