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Почти 14 млн рублей потратили на создание нового сквера рядом с администрацией Ижевска

08:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация
Фото: vk.com/argo18
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«Открытый сад» начнет работать с 18 августа.

Ижевск. Удмуртия. 13,8 млн рублей потратили на новый сквер за зданием администрации Ижевска. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, на эти деньги появится базовое благоустройство: озеленение, освещение, пешеходные дорожки, скамейки, урны, а также сцена и детская площадка.

«Открытый сад» начнет работать с 18 августа. В этот же день там пройдет архитектурный фестиваль и возведение арт-объекта, а также фестиваль современной молодежной культуры «Открытый город».

«Проект «Открытый сад» - хороший пример добровольного и продуктивного сотрудничества активных горожан, бизнеса и представителей власти, объединения неравнодушных ижевчан для создания общего городского пространства», - говорится в сообщении.

08:30, 16 июля, 2018
Диана Ворончихина
450
0
#благоустройство\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Администрация

 

 

 


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