Жителям Ижевска рассказали о создании коллажей и умении импровизировать

В столице Удмуртской Республики продолжается City Fest.

Ижевск. Удмуртия. Фестиваль новых впечатлений City Fest в Ижевске не перестает удивлять и радует каждый день различными мероприятиями.

12 июля на площадке прошел мастер-класс по коллажам от художника-дизайнера Ольги Лукьяновой.

Коллаж – это технический прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеивании на подложку предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

Ольга Лукьянова рассказывала, как можно из простых кусков бумаги сделать необыкновенную картину. Участники этой активности делали абстракцию любимого места и ощущения, каждый творил душой. В ход шло все: цветная бумага, краски, фотографии, фактурные страницы из журналов. Можно было творить, как только душе угодно, главное - изобразить то, что чувствуешь.

Параллельно в это же время горожане собрались у экрана. Олеся Беляева вела мастер-класс о навыках «Импровизации». Она учила умению легко, без запинок и пауз-зависаний, спонтанно, без предварительной подготовки говорить на любую тему и в любой компании.

Конечно, одного мастер-класса не хватит, чтоб научиться этому искусству. Но если однажды развить в себе навык словесной импровизации, он будет выручать всю жизнь.

Ижевчане делились на пары, знакомились, рассказывали о себе интересные истории, придумывали различные словосочетания и синонимы к словам. К импровизации присоединялись все. Вечер прошел очень весело, открыто и даже было несколько смельчаков, которые выходили к экрану и выполняли задания, без всякого стеснения и волнения.

Подготовила Кристина Мельникова