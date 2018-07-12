Порядка 60% водопроводных сетей Ижевска нуждаются в капитальном ремонте

В 2018 году обновят 5 км сетей водоснабжения и канализации.

Ижевске. Удмуртия. Около 60% сетей водопровода и канализации в Ижевске обветшали и нуждаются в обновлении. Как рассказал журналистам главный инженер МУП «Ижводоканал» Анатолий Становских, в 2018 году проведут капитальный ремонт 3,5 км сетей водоснабжения и 1,5 км канализации.

«Конечно, те объемы, которые запланированы, они недостаточны. Необходим ежегодный ремонт в 2-3 раза больше, чем в настоящее время. <…> Мы планируем в последующие годы объем этих работ наращивать», - отметил Становских.

Сейчас ремонтные работы ведутся сразу на нескольких объектах в разных частях города. Например, на улице Ворошилова меняют трубу, которая обеспечивает водой три многоквартирных дома. Водопровод находится под проезжей частью, поэтому, по словам подрядчика, чтобы не портить дорожное покрытие, здесь с одной стороны раскопали котлован, и теперь вместо стальной трубы в футляр будут протаскивать полиэтиленовую. Чем хороша новая труба? Ее «Ижводоканал» использует уже порядка 8 лет. Она удобна при монтаже, не подвержена коррозии и может прослужить 50 лет в отличие от стальных, срок жизни которых ограничивается 15-20 годами.

На улице Буммашевская ремонт тоже полным ходом идет ремонт. Новую канализационную трубу, от которой зависят около 10 домов, прокладывают бестраншейным методом. При помощи разрушителя, специального ножа, происходит разламывание существующей трубы, в данном случае керамической, и на место образовавшейся скважины проталкивают новую полиэтиленовую трубу. Пока идут работы, канализационные стоки откачивает специальная машина. Как отмечают специалисты «Ижводоканала», во время замены труб у жителей домов воду отключают максимум на один день.

Всего в этом года «Ижводоканал» потратит на ремонт 340 млн рублей. На эти деньги нужно не только заменить трубы, но технически перевооружиться.

Напомним, что ранее власти Ижевска заявляли, что сети «Ижводоканала» могут отдать в концессию.