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756 млн рублей инвестиций планируется привлечь для освещения Ижевска

09:01, 12 июля, 2018
09:01, 12 июля, 2018
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#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергосбережение\n#электроснабжение\n#Александр Свинин\n#Концессия
Фото: Pixabay
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В рамках реализации проекта более 30 тыс. светильников заменят на светодиодные, приведут в порядок опоры и начнут переносить электрокабели под землю.

Ижевск. Удмуртия. 756 млн рублей инвестиций планируется привлечь для освещения Ижевска. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, после реализации проекта экономия затрат составит порядка 40%.

«Мы очень близки к тому, чтобы конкурс по данной концессии опубликовать, проект сейчас находится на финальной стадии согласования финансовой и юридической модели», – цитирует пресс-служба слова первого зампредседателя правительства региона Александра Свинина.

Стоит отметить, что ранее в Удмуртии заключали энергосервисные контракты – в Воткинске и появились светодиодные фонари. Ранее Александр Свинин рассказывал о планах на заключение энергосервисных контрактов в Ижевске, Сарапуле и Глазове.

Однако подобный механизм предполагает, что все сэкономленные средства из бюджета передают компании-подрядчику в качестве оплаты замены светильников. Именно поэтому в республике предложили взяться за реализацию концессионных соглашений.

«Они понятны банкам, дают возможность привлечь частный капитал, тем самым расширяя рамки энергосервиса», – рассказал Свинин.

Он добавил, что проект 15-летней концессии по освещению Ижевска сейчас находится на финальной стадии согласования финансовой и юридической модели. В ближайшее время конкурс по данной концессии будет опубликован. Проект предполагает замену более 30 тыс. светильников на светодиодные. Кроме того, предстоит заменить 230 км воздушных линий электропередач с неизолированного провода на самонесущий изолированный, привести в порядок 2000 опор, начать переносить электрокабели под землю.

Также власти Удмуртии прорабатывают проект концессии по энергоэффективности 200 республиканских и муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, образования и здравоохранения. Сейчас их ежегодные затраты на энергоресурсы достигают 3,8 млрд рублей.

«В год потребители региона тратят на оплату топливно-энергетических ресурсов 42 млрд рублей. Экономия хотя бы 10% этого объёма при внедрении мероприятий по энергосбережению уже составит солидную сумму порядка 4,2 млрд рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

09:01, 12 июля, 2018
518
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#энергетика\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергосбережение\n#электроснабжение\n#Александр Свинин\n#Концессия

 

 

 


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