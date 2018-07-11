Жителям Ижевска представят проект благоустройства Центральной площади

Презентация пройдет в фан-зоне парка Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут попасть на презентацию проекта благоустройства Центральной площади города. Как сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики, план представят 19 июля этого года в фан-зоне парка Кирова. Начало мероприятия в 19:00.

Горожанам покажут план и этапы благоустройства Центральной площади, а также планы по развитию набережной и других объектов городской среды.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация здесь.

Напомним, что ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил о планах представить готовую площадь к Новому году.