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Нареканий немного, но они есть: активисты проверяют качество новых дорог в Удмуртии

14:25, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
14:25, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#дороги\n#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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В Ижевске в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет приведено в нормативное состояние 43 объекта, 5 из которых уже сданы.

Ижевск. Удмуртия. Активисты из Удмуртии продолжают осуществлять общественный контроль за работой подрядчиков, которые ремонтируют дороги на территории республики. В Ижевске в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» будет приведено в нормативное состояние 43 объекта, 5 из которых уже сданы.

Во вторник, 10 июля, общественники побывали на нескольких объектах: улицах Петрова и Щорса, где недавно выполнялись работы по укладке асфальта и ремонту съездов.

«Замечания наши устраняют, недавно было замечание по программе «Безопасные и качественные дороги» на участке дороги Завьялово-Гольяны, выравнивающий слой у них не прошел лабораторные исследования и некоторые участки пришлось подрядчику переделывать за свой счет», - рассказал председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Он отметил, что активисты бывают на большом количестве объектов, которые имеют, как правило, готовность на уровне 70-100 процентов.

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«Нареканий не очень много, они есть, но подрядчик их устраняет. Например, на проспекте Калашникова асфальтобетонная смесь укладывалась практически на землю. Подрядчик переделал все за свой счет. Замечания остались только мелкие», - рассказал Ломаев.

В свою очередь, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артем Богданов напомнил, что ремонты планируют закончить к 15 августа, причем некоторые бригады сейчас работают ночью, так как погода, установившаяся в Удмуртии весной, долгое время не позволяла начать работы.

«Есть замечания, которые в рабочем режиме к моменту сдачи устраняются. Замечания незначительные, есть проблемы у подрядчиков с организацией безопасности дорожного движения. Была также неприемка асфальтовой смеси, поэтому мы на каждом объекте делаем не по одному керну, чтобы выяснить, качественный ли материал применял подрядчик, все параметры контролируются», - рассказал журналистам Артем Богданов, отметив, что после усиления контроля подрядчики заметно лучше стали выполнять работы.

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Активисты дорожного контроля посетили уже 15 улиц в Ижевске и 6 участков ремонта республиканских трасс, среди которых Ижевск-Ува, Сарапул-Воткинск и Воткинск-Шаркан. За городом замечания касаются, как правило, покрытия на участках и разрушения кромки. В настоящий момент подрядчикам выписано штрафов на 440 тыс. рублей (140 тыс. за нарушения на республиканских трассах, 300 тыс. – на городских).

С момента запуска проекта в 2018 году лабораториями было отобрано более 500 проб асфальтобетона, 10 процентов из них не соответствовали нормам.

14:25, 10 июля, 2018
Георгий Поветкин
322
0
#дороги\n#проверки\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

 

 

 


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