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Дома в центре и на Воткинском шоссе в Ижевске останутся без горячей воды

17:31, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
17:31, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода
168
0

Вода в трубы будет поступать с повышенным давлением.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные сети (УКС) продолжают проводить гидравлические испытания тепловых сетей. 9 июля проверка затронет центр Ижевска, а также микрорайоны Буммаша. Об этом сообщает пресс-служба УКС. 
«Во время испытаний теплоноситель подается в трубопроводы с повышенным давлением – для эффективного выявления дефектов и изношенных участков теплосетей при их подготовке к отопительному сезону. Это позволяет своевременно определить и отремонтировать «слабые» места трубопроводов, минимизировав, таким образом, риски аварийных ситуаций в зимний период», - объясняет необходимость мер пресс-служба. 

Горячей воды не будет с 9 по 22 июля по следующим адресам: 
Улица Бородина 2, 2а; 
Улица Карла Маркса 227, 263, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 272а, 273, 273а, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 288а, 300, 300а, 302; 
Улица Вадима Сивкова 259а, 265а; 
Улица Кирова 111, 111а, 111б, 113; 
Улица Максима Горького 79, 90, 152, 154, 156, 156а, 158в; 
Улица Лихвинцева 19а; 
Улица Милиционная 3, 4, 5, 7, 14; 
Улица Пушкинская 245а, 253, 253а, 253б, 261, 261а; 
Переулок Широкий 277. 

Улица Буммашевская 3, 38а; 
Воткинское шоссе 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 144, 146, 148, 152б; 
Улица Дзержинского 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 25, 25а, 24, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 32а, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а; 
Улица Кунгурцева 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33; 
Славянское шоссе 0/1. 

УКС просят жителей быть особенно внимательными во время проведения проверок. Особенно водителям и переходам, которым не рекомендуется находиться вблизи люков и теплотрасс. 
«В ходе испытаний возможен выброс воды, образование промоин, провалов, в том числе - во дворах и на автомобильных дорогах. Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545, 903-500 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072)», - напоминает УКС.

17:31, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода

 

 

 


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