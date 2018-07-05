Власти Ижевска подписали соглашение с компанией «Паритет» о строительстве автоматических АЗС

Ранее депутаты муниципального парламента на очередной сессии одобрили возведение заправок на территории столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подписали соглашение с компанией «Паритет» о строительстве и эксплуатации автоматических автозаправочных станций. Ранее депутаты муниципального парламента на заседании одобрили возведение АЗС на территории столицы Удмуртии.

Срок действия соглашения - 10 лет. Частный партнер обязуется создать сеть станций за свои либо привлеченные деньги. АЗС будут располагаться по улицам Кирова, Клубная, Удмуртская, на перекрестках улиц Ленина и Союзная, Пушкинская и Карла Либкнехта, Автозаводская и 10 лет Октября. «Паритет» в дальнейшем будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание сети ААЗС.

Инвестиционные вложения «Паритета» составят 148 млн рублей, ежегодно городской бюджет будет получать ориентировочно полмиллиона от аренды земельных участков и налоговых поступлений.

«Проект одобрен инвестиционным советом города Ижевска, проведены публичные слушания по выбранным земельным участкам, получено положительное заключение министерства экономики Удмуртии», - говорится в сообщении.