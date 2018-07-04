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Реконструкцию части набережной в Воткинске планируют завершить к середине августа

16:30, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#набережная
Фото: vk.com/votkinsk_ru
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Речь идет об участке, который идет от улицы Степана Разина в сторону дамбы.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию части набережной в Воткинске планируют завершить к середине августа. Речь идет об участке, который идет от улицы Степана Разина в сторону дамбы, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Строители огородили тротуар, горожанам рекомендуется на период строительно-монтажных работ ходить вдоль домов по улице Мира», - говорится в сообщении.

На участке будет уложена брусчатка, сделана дренажная канализация, установлены фонари и скамьи.

Ранее по итогам рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» больше всего голосов набрала набережная Воткинского пруда.

16:30, 04 июля, 2018
Георгий Поветкин
221
0
#благоустройство\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#набережная

 

 

 


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