Речь идет об участке, который идет от улицы Степана Разина в сторону дамбы.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию части набережной в Воткинске планируют завершить к середине августа. Речь идет об участке, который идет от улицы Степана Разина в сторону дамбы, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Строители огородили тротуар, горожанам рекомендуется на период строительно-монтажных работ ходить вдоль домов по улице Мира», - говорится в сообщении.

На участке будет уложена брусчатка, сделана дренажная канализация, установлены фонари и скамьи.

Ранее по итогам рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» больше всего голосов набрала набережная Воткинского пруда.