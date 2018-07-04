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Более 14 млн рублей потратят на ремонт дворов в Глазове

13:30, 04 июля, 2018
13:30, 04 июля, 2018
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#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: Pixabay
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Работы начнутся в ближайшее время.

Глазов. Удмуртия. Почти 14 млн рублей потратят на ремонт дворов в Глазове. Как сообщает пресс-служба города, деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов, а также из местной казны.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«Напомним, что пять процентов стоимости работ обязаны оплатить собственники многоквартирных домов. Это обязательное условие программы», - отмечается в сообщении.

Жители многоквартирных домов, участвующих в программе, собрали 730 тыс. рублей. Будут отремонтированы 11 дворов.

Работы начнутся в ближайшее время. В этом году глазовчане выбрали асфальтирование, освещение дворов и обустройство детских площадок, малые архитектурные формы (скамейки, урны).

В этом году ремонты пройдут во дворах:

проезд Монтажников, 2,

улица Кирова, 56,

улица Школьная, 26,

улица Республиканская, 29,

улица Пехтина, 14,

улица Кирова, 15,

улица Короленко, 10,

улица Кирова, 10-в,

улица Кирова, 8-а,

улица Драгунова, 45 и 45-а,

улица Пехтина, 4-а.

13:30, 04 июля, 2018
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#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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