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Канализационные люки в Ижевске больше не будут проседать на отремонтированных дорогах

10:49, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
10:49, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
940
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт
Фото: arzik2
940
0

В этом году служба благоустройства планирует опробовать новую технологию восстановления разрушенных колодцев.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пришлось повторно ремонтировать десятки канализационных люков из-за посадки асфальта вокруг колодцев. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, чтобы справиться с проблемой в этом году будет испытана новая технология.

Она состоит в том, что пазухи вокруг нового бетонного кольца заполняются поверх песка не щебнем, а слоем бетона высотой 15-20 см. Так под асфальтом вокруг люка создается плита, равномерно распределяющая нагрузку.

«В этом году мы попробуем такой способ ремонта на нескольких экспериментальных колодцах. И если опыт окажется положительным, то на будущий год в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрим эту технологию в техзадании на ремонт дорог», – заявил начальник отдела по надзору за объектами ремонта Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Виктор Шиляев.

Напомним, что ситуация, когда колодцы пришлось переделывать на отремонтированной дороге, была на улице Пушкинской.

10:49, 04 июля, 2018
Диана Ворончихина
940
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт

 

 

 


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