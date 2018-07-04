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В ижевском микрорайоне Люлли начали отсыпать дороги

08:30, 04 июля, 2018
08:30, 04 июля, 2018
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#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Пресс-служба Ижевска
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Рабочие также обустроили водоотводные каналы.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне Люлли в Ижевске начали отсыпать дороги асфальтовой крошкой. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Отсыпаны грунтовые дороги, расположенные на окраине микрорайона, - улица Олимпийская, улица Германа Скурыгина и межквартальный проезд», - отмечается в сообщении.

Там проживает 20 семей, в том числе многодетных. Рабочие не только отсыпали поверхность дорог, обустроили водоотводные каналы. Городские власти заверяют: отсыпка дорог в микрорайоне продолжится.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Люлли в 2018-2019 годах проведут газ, а до 2020 года в планах властей газифицировать Медведево.

Кроме того, в Люллях могут выделить 500 земельных участков для многодетных семей.

08:30, 04 июля, 2018
1162
0
#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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