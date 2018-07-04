В ижевском микрорайоне Люлли начали отсыпать дороги

Рабочие также обустроили водоотводные каналы.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне Люлли в Ижевске начали отсыпать дороги асфальтовой крошкой. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Отсыпаны грунтовые дороги, расположенные на окраине микрорайона, - улица Олимпийская, улица Германа Скурыгина и межквартальный проезд», - отмечается в сообщении.

Там проживает 20 семей, в том числе многодетных. Рабочие не только отсыпали поверхность дорог, обустроили водоотводные каналы. Городские власти заверяют: отсыпка дорог в микрорайоне продолжится.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Люлли в 2018-2019 годах проведут газ, а до 2020 года в планах властей газифицировать Медведево.

Кроме того, в Люллях могут выделить 500 земельных участков для многодетных семей.