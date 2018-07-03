Собранный пластик сортируется и отправляется в Ижевск для дальнейшей переработки.

Глазов. Удмуртия. 50 контейнеров для сбора пластиковых отходов установили в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

«Собранный пластик сортируется и отправляется в Ижевск для дальнейшей переработки. По данным организаторов раздельного сбора мусора, за 2,5 года из Глазова вывезено более 26 тонн пластика», - отмечается в сообщении.

Идея разделения мусора понравилась горожанам: контейнеры быстро наполняются. Активнее всего «действуют» жители улиц Флора Васильева и Короленко.

Городские власти призвали организаторов раздельного сбора мусора не допускать переполнения контейнеров. Глазовчанам напомнили: для переработки принимается только чистый пластик. Не пригоден для переработки пластик с маркировкой 5 или 6, а также использованная одноразовая посуда и упаковки из-под тортов.