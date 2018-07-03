Летний сад в Ижевске обязали избавиться от мусора и установить дополнительные урны

Захламленность парка может способствовать размножению клещей и грызунов.

Ижевск. Удмуртия. Летний сад в Ижевске обязали избавиться от строительного мусора и веток и установить дополнительные урны. Такое предписание вынесли специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Было установлено, что строительный мусор и ветки деревьев свалены за контейнерной площадкой. Урны установлены вдоль асфальтированных дорожек в центральной части парка, на остальной территории парка урны отсутствуют», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники Летнего сада не позаботились о благоустройстве лесного массива: не убрали сухостой, валежник и прошлогоднюю траву. Это может поспособствовать размножению клещей, грызунов, привлечению бродячих и диких животных, считают специалисты Роспотребнадзора.

Руководство Летнего сада не согласилось с предписанием надзорного органа и обратилось в суд. Однако служители Фемиды оставили жалобу без удовлетворения.