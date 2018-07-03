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Летний сад в Ижевске обязали избавиться от мусора и установить дополнительные урны

10:37, 03 июля, 2018
10:37, 03 июля, 2018
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#отдых\n#благоустройство\n#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#суд\n#Летний сад
Фото: @arzik2
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Захламленность парка может способствовать размножению клещей и грызунов.

Ижевск. Удмуртия. Летний сад в Ижевске обязали избавиться от строительного мусора и веток и установить дополнительные урны. Такое предписание вынесли специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Было установлено, что строительный мусор и ветки деревьев свалены за контейнерной площадкой. Урны установлены вдоль асфальтированных дорожек в центральной части парка, на остальной территории парка урны отсутствуют», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники Летнего сада не позаботились о благоустройстве лесного массива: не убрали сухостой, валежник и прошлогоднюю траву. Это может поспособствовать размножению клещей, грызунов, привлечению бродячих и диких животных, считают специалисты Роспотребнадзора.

Руководство Летнего сада не согласилось с предписанием надзорного органа и обратилось в суд. Однако служители Фемиды оставили жалобу без удовлетворения.

10:37, 03 июля, 2018
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#отдых\n#благоустройство\n#безопасность\n#Ижевск\n#экология\n#клещи\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#суд\n#Летний сад

 

 

 


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