Отключения продлятся до 15 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске раньше срока начнутся два этапа гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

С понедельника, 2 июля, отключат горячее водоснабжение в домах по следующим адресам:

улица Автозаводская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44, 44-а, 48, 50, 50-а, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

улица Барышникова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21-а, 23, 25, 27, 27-а, 31, 31-а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57-а, 59, 61, 63, 65, 67, 67-а, 69, 69-а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

улица Воровского, 126, 128, 130, 130-а, 132, 134, 134-а, 136, 136-а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151-а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

улица Восточная, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81-а, 83-а, 85, 95-а;

улица Карла Либкнехта, 59-а, 60, 61, 63, 65, 67, 69;

улица Коммунаров, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;

улица Короткова, 1, 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

улица Краева, 21, 25, 29-а, 31, 33, 35, 35-а, 37-а, 39, 40, 40-а, 41, 43, 50;

улица Ленина, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41-а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

улица Орджоникидзе, 2-б, 36, 42, 52-а, 61, 71;

улица Пастухова, 92, 94, 96, 98, 98-а, 100;

улица Петрова, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-а, 21, 21-а, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 26-а, 27, 27-а, 28, 29, 32, 33, 33-а, 33-б, 34, 36, 37, 37-а, 39, 39-а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47-а, 51, 51-а;

улица Пушкинская, 182, 184, 186;

улица Сабурова, 1, 3-а, 5, 7, 9, 11, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а, 23, 23-а, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 33-а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45-а, 47, 49-а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

улица Советская, 16, 18, 20, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34-а, 35, 36, 38;

улица Татьяны Барамзиной, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 74-а/1;

улица Труда, 3;

улица Удмуртская, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218.

Одновременно отключения начнутся еще в нескольких домах:

Карлутская набережная, 5, 7;

Ключевой поселок, 35, 37, 39, 39-б, 41, 43-а, 55-а, 55-б, 60, 61-а, 61-б, 61-в, 63-а, 71-а, 73, 77, 81, 81-в, 83, 85; 85-б;

улица Ленина, 94, 94-а, 96, 96-а;

улица Орджоникидзе, 17, 21, 23, 23-а, 25, 25-а, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 31, 31-а, 33, 33-а, 33-б, 35, 35-б, 37, 39, 53, 55, 57, 59, 61, 71;

проезд Орджоникидзе, 2, 4;

переулок Прасовский, 2, 4.

«Эти объекты изначально относились к 12 этапу испытаний. Однако по техническим причинам в плановые сроки 12 этапа была испытана только часть сетей из схемы. Оставшаяся часть трубопроводов в тот период находилась в работе, осуществляя поставку теплового ресурса для нужд горячего водоснабжения жителей. Сейчас эти теплосети будут «выведены» на гидравлические испытания», - отмечают коммунальщики.

Отключения продлятся до 15 июля.