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Более 50 жилых домов Ижевска останутся без горячей воды

08:30, 26 июня, 2018
Анна Торхова
08:30, 26 июня, 2018
Анна Торхова
522
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#коммунальщики
Фото: pixabay.com
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Следующий этап гидравлических испытаний начался 26 июня и продлится до 9 июля.

Ижевск. Удмуртия.  В Ижевске 26 июня начнётся новый этап гидравлических испытаний, который продлится до 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В этот период горячую воду отключат в домах по адресам:

-улица Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

-улица Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36; 

-улица 10 лет Октября 32а.

08:30, 26 июня, 2018
Анна Торхова
522
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#коммунальщики

 

 

 


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