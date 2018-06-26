Более 50 жилых домов Ижевска останутся без горячей воды

Следующий этап гидравлических испытаний начался 26 июня и продлится до 9 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 июня начнётся новый этап гидравлических испытаний, который продлится до 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

В этот период горячую воду отключат в домах по адресам:

-улица Буммашевская 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64, 66, 66а, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92б, 94, 96, 96с;

-улица Дзержинского 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32а, 36;

-улица 10 лет Октября 32а.