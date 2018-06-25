В Ижевске трамваи не будут ходить по улице Гагарина

Связано это с ремонтом трамвайных путей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске трамваи временно не будут ходить по улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба компании ИжГЭТ.

Связан запрет движения с ремонтом трамвайных путей на участке между остановками «Улица Гагарина» и «Улица Московская».

Ограничения будут действовать с 19:30 до 07:00 29 и 30 июня, а также в ночь с 1 на 2 июля.

Трамваи маршрута №1 с 19:30 будут курсировать между остановками «Кинотеатр «Аврора» и «Депо №1», а с 05:00 до 07:00 – от «Авроры» до остановки «Улица Огнеупорная». Трамваи маршрута №9 будет ходить между Буммашем и улицей Огнеупорной, маршрута №12 – между «Депо №1» и остановкой «Улица Ворошилова».