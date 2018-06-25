В Ижевске снизят стоимость проезда в транспорте при оплате банковской картой

Цена билета с 1 июля составит 17 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске снизят стоимость проезда в огородских автобусах при оплате банковской картой. Как сообщает пресс-служба компании ИПОПАТ, акция будет действовать с 1 июля по 1 октября.

Цена билета для пользователей приложений SamsungPay, ApplePay и GooglePay составит 17 рублей.

«Такое снижение стоимости продиктовано стремлением транспортников максимально полно использовать современные возможности безналичных расчетов, стимулировать пассажиров расплачиваться за проезд не наличными, а при помощи удобных сервисов», - отмечают транспортники.

Возможность оплачивать проезд с помощью банковских карта появилась в Ижевске год назад. Горожане уже воспользовались этим сервисом 1,2 млн раз.