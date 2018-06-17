Застройщик в Ижевске незаконно захватил земельный участок

Прокуратура выявила соответствующие факты в результате проверки.

Ижевск. Удмуртия . Один из ижевских застройщиков будет привлечен к ответственности за незаконное использование земельных участков. Такое решение принято по результатам проверки прокуратуры Октябрьского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле текущего года по инициативе прокуратуры Октябрьского района Ижевска Управлением муниципальной милиции администрации города была проверена законность использования ООО «Рентек – Строй» земельного участка. Участок расположен по ул. Кирова, и на нем идет возведение жилого многоквартирного дома.

По результатам обследования выявлены факты незаконного занятия ограждением строительной площадки земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности.

В отношении руководителя компании прокурором района возбуждено административное производство по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), а также внесено представление об устранении нарушений закона.

В мае текущего года руководитель привлечена Управлением Росреестра по УР к административной ответственности в виде предупреждения.