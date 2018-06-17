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Застройщик в Ижевске незаконно захватил земельный участок

17:02, 17 июня, 2018
17:02, 17 июня, 2018
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#строительство\n#Ижевск\n#Прокуратура
Фото: ИА Сусанин
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Прокуратура выявила соответствующие факты в результате проверки.

Ижевск. Удмуртия . Один из ижевских застройщиков будет привлечен к ответственности за незаконное использование земельных участков. Такое решение принято по результатам проверки прокуратуры Октябрьского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле текущего года по инициативе прокуратуры Октябрьского района Ижевска Управлением муниципальной милиции администрации города была проверена законность использования ООО «Рентек – Строй» земельного участка. Участок расположен по ул. Кирова, и на нем идет возведение жилого  многоквартирного дома.

По результатам обследования выявлены факты незаконного занятия ограждением строительной площадки земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности.

В отношении руководителя компании прокурором района возбуждено административное производство по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), а также внесено представление об устранении нарушений закона.

В мае текущего года руководитель привлечена Управлением Росреестра по УР к административной ответственности в виде предупреждения.

"Плаза" раздора

На сайте компании есть данные о ее участии в управлении коммерческой недвижимостью и указаны как минимум 19 адресов, где можно арендовать или купить офис или торговую площадь. В своем обращении к посетителям сайта Алексей Медведев сообщает: "Компания "РентекСтрой" известна на рынке недвижимости уже более 13 лет.

17:02, 17 июня, 2018
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#строительство\n#Ижевск\n#Прокуратура

 

 

 


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