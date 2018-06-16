Движение по улице Коммунаров в Ижевске временно закроют

Связано это с ремонтом магистральной тепловой сети.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на двое суток будет закрыто движение по участку улицы Коммунаров. Недоступным для транспорта будет отрезок на пересечении с улицей Кирова при движении со стороны улицы Наговицына.
Согласно распоряжению, подписанному первым заместителем главы администрации города Сергеем Задорожным, ограничения движения будут действовать с 06:00 следующей субботы, 23 июня, по 06:00 понедельника, 25 июня.
Связано это с ремонтом магистральной тепловой сети специалистами «Удмуртских коммунальных систем».