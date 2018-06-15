Власти Ижевска: соглашение о строительстве автоматических заправок будет подписано в ближайшее время

В рамках первого проекта муниципально-частного партнерства в городе появится 6 ААЗС.

Ижевск. Удмуртия. Соглашение о строительстве автоматических автозаправочных станций (ААЗС) в Ижевске будет подписано в ближайшее время. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный.

«Постановляю заключить соглашение о муниципально-частном партнерстве <…> с инициатором проекта – ООО «Паритет», - говорится в документе.

Согласно постановлению, проект соглашения подготовит управление инвестиционного развития города и проектной деятельности администрации города, а компания «Паритет» должна будет в течение 30 дней подписать его.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе появится 6 ААЗС. За первый в столице Удмуртии проект муниципально-частного партнерства проголосовали депутаты Городской думы.

«Проектом предполагается инвестирование в сумме 148 млн рублей. Создание рабочих мест. Ориентировочно по подсчетам доходы в бюджет города будут поступать в размере полумиллиона рублей», - рассказал начальник инвестиционного управления Дмитрий Загребин.