Спасатели Удмуртии признали безопасными всего 3 пляжа из 17

Специалисты Роспотребнадзора сообщали, что к приему отдыхающих готовы 6 пляжей.

Ижевск. Удмуртия. Всего 3 пляжа из 17 признали безопасными спасатели Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«В летний период на территории республики планируется допустить к эксплуатации 17 пляжей, в том числе 2 пляжа в детских оздоровительных лагерях», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В настоящий момент к эксплуатации допустили только городской пляж Ижевска, пляж на реке Чепце в Глазове и пляж в санатории «Ува».

Ранее Управления Роспотребнадзора сообщало, что к приему отдыхающих готовы 6 пляжей: по одному пляжу отведено в Ижевске, Глазове, Можге и Сарапуле; в Воткинске - два пляжа.