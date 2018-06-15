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Спасатели Удмуртии признали безопасными всего 3 пляжа из 17

10:41, 15 июня, 2018
10:41, 15 июня, 2018
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#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляжи
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Специалисты Роспотребнадзора сообщали, что к приему отдыхающих готовы 6 пляжей.

Ижевск. Удмуртия. Всего 3 пляжа из 17 признали безопасными спасатели Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

 «В летний период на территории республики планируется допустить к эксплуатации 17 пляжей, в том числе 2 пляжа в детских оздоровительных лагерях», - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В настоящий момент к эксплуатации допустили только городской пляж Ижевска, пляж на реке Чепце в Глазове и пляж в санатории «Ува».

Ранее Управления Роспотребнадзора сообщало, что к приему отдыхающих готовы 6 пляжей: по одному пляжу отведено в Ижевске, Глазове, Можге и Сарапуле; в Воткинске - два пляжа.

10:41, 15 июня, 2018
909
0
#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пляжи

 

 

 


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