«Гринпис»: власти Ижевска стремятся решить проблему загрязнения воздуха

Специалисты организации составили экологическую карту России.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск попал в «зеленую» категорию рейтинга городов, которые стараются решить проблему загрязнения воздуха выхлопными газами. Карту составили специалисты «Гринписа», сообщает пресс-служба экологической организации.

«Чтобы оценить меры, которые власти предпринимают для её решения, Гринпис отправил запросы в администрации 77 городов и составил рейтинг на основе их ответов», - говорится в сообщении.

Специалисты оценили, как власти различных городов решают вопросы развития общественного транспорта, велоинфраструктуры, проводят мониторинг качества воздуха, принимают меры по снижению количества поездок на личном транспорте и внедрению электротранспорта.

В «зеленую» категорию попали города, где администрация «декларирует намерение двигаться в сторону «зелёной мобильности». В их число включили, например, Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Ижевск.

Как города решают проблему загрязнения воздуха транспортом Map created by in CARTO

«Желтая» зона означает, что городские власти недооценивают важные элементы борьбы с загрязнением воздуха, хотя и проявляет некоторую инициативу. Среди таких городов – Великий Новгород, Самара, Новосибирск.

Власти городов из «красной» категории недооценивают важность экологизации или используют меры, которые неверны с точки зрения Гринпис. К таким городам отнесли Йошкар-Ола, Ульяновск, Краснодар и Сочи.

«В рейтинге оценивались именно декларируемые меры. Оценить, насколько они соответствуют реальности, и проконтролировать их реализацию смогут местные жители и общественные организации», - подчеркнули экологи.