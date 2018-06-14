Уложенный на проспекте Калашникова в Ижевске асфальт могут демонтировать

Компания-подрядчик начала работы самовольно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приостановили ремонт на проспекте Калашникова. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, дело в том, что подрядчик – ООО «Радонеж» - начал работы самовольно, без согласования с заказчиком.

Ремонт проспекта Калашникова проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке протяженностью 1,6 км планируется уложить выравнивающий и верхний слои покрытия.

Однако компания-подрядчик начала работы, не подготовив поверхность дороги.

«Асфальтовая смесь укладывается на неподготовленное основание, на влажную поверхность, в грязь. Уже сейчас на покрытии заметны множественные трещины», - говорится в сообщении дорожного ведомства.

Поэтому комиссия, в которую вошли представили городских властей, Миндортранса Удмуртии, генерального подрядчика, приняла решение остановить ремонт. Уложенный асфальт могут демонтировать, а компанию «Радонеж» - обязать повторно уложить выравнивающий слой за свой счет.