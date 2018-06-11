День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

Тематика - от утренней рыбалки до вечернего концерта Стаса Пьехи.

Ижевск. Удмуртия. В День города в Ижевске будут работать различные тематические площадки. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, горожан ждёт Стрит-арт фестиваль, традиционный велопарад, соревнования по гребле на ялах. Завершится День города праздничным фейерверком в 22:30 над акваторией Ижевского пруда.

ДЕНЬ РОССИИ И ДЕНЬ ГОРОДА, 12 ИЮНЯ 2018 года

Музеи Ижевска

10:00 - «АРТ-бульвар» - мастер-классы, выставка продажа изделий ДПИ, интерактивные развлечения для детей и взрослых - Площадка у Выставочного центра «Галерея»

12:00 - «#РисуюРоссию». Массовый пленэр учащихся детских школ искусств города Ижевска (300 детей-участников в футболках цвета российского триколора рисуют красивые места Ижевска, Удмуртии, России) - Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда (внутренний двор)

В течение дня - Льготное посещение музея с 11:00 до 20:00. Викторины, квесты по выставкам музея с 12:00 до 16:00. Развлекательная программа с участием спортивных и танцевальных коллективов на открытой площадке музея с 16:00 до 20:00 - Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

В течение дня - Экспозиции «Города начинались с заводов», «Природа Удмуртии», «Ижевские мотоциклы», «Мы – удмурты» - Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда





Парки Ижевска

11:00 - 22:30 - Праздничное мероприятие, посвященное открытию новой спортивно-развлекательной площадки в Парке им. Кирова, приуроченное к Чемпионату Мира по футболу (спортивные мастер-классы, конкурсы, жонглирование, выступления спортивных федераций Удмуртии, турнир по шахматам, игра в мини-футбол, награждение победителей фестиваля футбола, награждение участников велопарада, кинопоказ под открытым небом, выставка работ победителей и призеров фотоконкурса «Моя Удмуртия» и много другое). Торжественное открытие - в 19:00 - Парк имени Кирова

11:00 - «Босоногий квест» от сообщества «Зеленый паровоз» - Сквер «Вишневый»

12:00 - Удмуртский национальный праздник «Гербер». Торжественное открытие в 13:00. Парк «Березовая роща» (ул. Авангардная)

13:00 - «Город на Иже», праздничный концерт, мастер-классы, конкурсы - «Зоопарк Удмуртии»

13:30 - Концертная программа «Мисс Добровольчество» (Республиканский летний музыкальный фестиваль КВН, театр боевых искусств (упражнения с оружием под музыку, трюковые включения, DJ сет) - Летний сад имени М. Горького

16:00 - Праздничные гуляния, посвященные Дню России и Дню города (театрализованное открытие «Бременские музыканты в парке», работа игровых площадок, мастер-классов, гала-концерт фестиваля «Роза мира», выступление фокусника-иллюзианиста Александра Елесина, работа дендропарка «Русский огород» - Парк Космонавтов (Воткинское шоссе,118)

В течение дня - Фотоконкурс и выставка «Моя Удмуртия» - Парк имени С.М. Кирова

Площадки Ижевска

9:00 - Семейный чемпионат по рыбной ловле на поплавочную удочку - Территория Набережной Ижевского водохранилища у лицея № 29 (ул. Береговая,11)



10:00 - Торжественная церемония открытия Этапа Кубка России по шахматам на призы Корпорация «Центр» - «Дворец детского (юношеского) творчества» (театральный зал)

10:00 - «День открытых дверей УдГУ на бульваре Гоголя» - Бульвар Гоголя

10:00 - «Сними за 24 часа», фильм об Ижевске - Клуб по месту жительства «Старт» (улица 50 лет ВЛКСМ, 15)

11:45 - «С праздником, любимый город!», концертная программа - Привокзальная площадь, улица Дружбы, 16

10:00 - 19:00 - Летняя ярмарка и праздник морожненого возле ТРК «Столица», улица Автозаводская, 3А.

Площадка у здания администрации Ижевска

11:00 - Торжественное мероприятие в сквере у памятника П.И. Шувалову



11:30 - Вручение свидетельств о занесении на Доску Почета города Ижевска гражданам и трудовым коллективам

12:00 - Интерактивно-развлекательная программа (выступление детских творческих коллективов, мастер-классы, спортивные площадки)

13:00 - Соревнования подростков на скутерах «Я и мой скутер» школы «БелкамМОТОспорт»

Площадка за Домом Правительства Удмуртской Республики

10:00 - «Библиотечная ФИФА». Проект от Централизованной библиотечной системы города Ижевска - улица Наговицына

10:00 - «Улица здоровья», проект с участием медицинских учреждений и аптек - улица Наговицына

10:00 - «Ижевск - территория детства». Интерактивные спектакли, мастер-классы, концерты, анимационные программы, конкурсы - Ротонда за Домом Правительства Удмуртии

11:00 - Мастер-классы от партнеров праздника: «Леруа мерлен», студии «Ералаш», GrossHaus - парковка за Домом Правительства Удмуртии

13:00 - Проект «Голос улиц». Соревнования по уличным видам спорта; интерактивные игры - Сквер Победы

17:00 - Фестиваль музыкантов и художников «Чайковский FOREVER» - Ротонда за Домом Правительства Удмуртии

Центральная площадь Ижевска. Главная сцена

10:00 - Благотворительный волонтерский проект «Твой час», интерактивная концертная программа студии «Бродвей – инклюзив» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья - Главная сцена

11:00 - «Увлекательные кванты». Интерактивная площадка современного образования от «Кванториум» и «Технотроника» - Фонтан напротив ЦУМа

11:30 - «Ижевск – территория творчества». Интерактивная концертная программа с участием творческих коллективов города Ижевска. Детская эстрадная студия «Дельфин». Детский мюзикл-холл «Чингыли», финалисты фестиваля «Зажигаем звезды» - Главная сцена

12:00 - Городской турнир по дартс - Площадка у Театра оперы и балета Удмуртии

13:00 - Велопарад, посвященный Дню России и Дню города - Главная сцена, регистрация участников с 11:30 до 12:50

13:30 - Продолжение концертной программы (Муниципальный хореографический ансамбль «Ижевск») - Главная сцена

15:00 - Саунд-чек Стаса Пьехи - Главная сцена

19:00 - «Солнечный круг», музыкальный проект от эстрадной студии «Выше радуги» «Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского» - Главная сцена

20:15 - Гражданская акция «Я – гражданин России» (массовое исполнение Гимна России, вручение Главой Удмуртии паспортов гражданина России) - Главная сцена

20:30 - Награждение победителей фотоконкурса «Моя Удмуртия» - Главная сцена

21:10 - Концерт Стаса Пьехи - Главная сцена

Круглый фонтан (площадка между киноцентром «Россия» и кинотеатром «Ижсталь»)

10:00 - Интерактивная выставка от «Автоцентра «ГАЗ»

11:00 - FitnessPRO. Мастер-классы и открытые тренировки по фитнесу

12:00 - Акция «Открытка из Ижевска» от «Центра высоких технологий» при поддержке Почты России

14:00 - «Голос наций». Национально-культурная площадка: танцевальный флэш-моб «#Танцуй Россия», акция «#Нарядная Россия» (изготовление сувенирной продукции народов Мира)

18:00 - Показательные выступления от кинологического центра «Оружейный град»

19:00 - Концертная программа от радио «Шансон»

20:00 - Этнодискотека от «Электроников DJs»

Площадка у монумента «Навеки с Россией»

11:00 - Открытие общественных празднований, посвященных Дню России

12:00 - Праздничная программа с участием творческих коллективов города Ижевска. Танцевальный марафон при поддержке телекомпании «ТНТ-Новый регион»

14:30 - Праздничная программа «Территория творчества» завода «Аксион-Холдинг»

16:00 - Выступление творческих коллективов города Ижевска: театр танца «Колибри», школа современного танца для детей и подростков «Dynamic Dance», театр танца «Вертикаль», «M.C.CLUB» шоу-команда, группа «NEW NA-NA», Rauf & Faik

19:00 - Подарок от клубов «Атмосфера» и «Пепелац» (дискотека, конкурсы, розыгрыши, подарки)

Набережная ижевского пруда

10:00 - Возложение цветов к памятнику А.Ф. Дерябину

10:00 - Интерактивно-развлекательная площадка, презентация LADA VESTA SE CROSS

11:00 - Информационно-агитационная акция «Служба по контракту»

12:00 - Спортивно-творческая площадка «Sportlife» (концертная программа на сцене, спортивные площадки возле сцены)

13:30 - Гонки на ялах

14:30 - Праздничный концерт, посвященный 300-летию Российской полиции с участием сотрудников МВД

15:00 - Праздничный концерт творческих коллективов города Ижевска (ансамбль танца «Янушки»)

16:00 - Фестиваль единоборств (показательные выступления следующих видов спорта: дзюдо, спортивное и боевое самбо, вольная борьба, тхэквондо, восточное боевое единоборство, бокс, рукопашный бой, кикбоксинг, ушу, айкидо, каратэ)

20:00 - Продолжение праздничного концерта творческих коллективов города Ижевска (ансамбль современного и эстрадного танца «Атлантида»)

21:00 - Интерактивное шоу от Радио DFM

22:30 - Фейерверк