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Навигацию на Воткинском пруду откроют с 16 июня

13:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
13:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода\n#пляжи\n#пруды\n#купальный сезон
233
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Также планируется благоустройство пляжей города.

Воткинск. Удмуртия. Навигацию на акватории Воткинского пруда откроют с 16 июня. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, решение об этом приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Комиссия обсудила вопросы организации подготовки к летнему купальному сезону и меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года. Также приняли решения о проведении мероприятий по очистке и благоустройству территорий городского пляжа и пляжа «Остров», установлении контроля за эксплуатацией пляжей и использованием на водоёмах города маломерных судов и содержании мест их стоянки.

Сообщается, что городские власти также утвердили план проведения Месячника безопасности на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Воткинск» в 2018 году.

13:05, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
233
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#вода\n#пляжи\n#пруды\n#купальный сезон

 

 

 


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