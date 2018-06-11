Навигацию на Воткинском пруду откроют с 16 июня

Также планируется благоустройство пляжей города.

Воткинск. Удмуртия. Навигацию на акватории Воткинского пруда откроют с 16 июня. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, решение об этом приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Комиссия обсудила вопросы организации подготовки к летнему купальному сезону и меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года. Также приняли решения о проведении мероприятий по очистке и благоустройству территорий городского пляжа и пляжа «Остров», установлении контроля за эксплуатацией пляжей и использованием на водоёмах города маломерных судов и содержании мест их стоянки.

Сообщается, что городские власти также утвердили план проведения Месячника безопасности на водных объектах, расположенных на территории МО «Город Воткинск» в 2018 году.