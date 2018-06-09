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В День города в Ижевске временно ограничат движение транспорта

11:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
11:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
357
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобиль
Фото: arzik2
357
0

Также движение приостановят в День района - 11 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба города.

11 июня с 18:00 до 23:00 запретят проезд по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Красногеройской до улицы Бородина.

В День города нельзя будет проехать:

с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда на участке от переулка Широкий до проезда Дерябина;

с 8:00 до 23:00 - по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до улицы Бородина;

с 20:00 до 23:00 - по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.

На время велопарада с 12:45 приостановят проезд по улицам:

- Пушкинская, на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- Лихвинцева, на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- Коммунаров, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Северный;

- переулок Северный, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- Пушкинская, на участке от переулка Северного до улицы Кирова;

- Кирова, на участке от улицы Пушкинской до улицы Песочной;

- Песочная, на участке от улицы Кирова до улицы Береговая;

- Береговая, на участке от улицы Песочная до кафе «Форт Робинзон».

 

11:00, 09 июня, 2018
Анна Торхова
357
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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