В День города в Ижевске временно ограничат движение транспорта

Также движение приостановят в День района - 11 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба города.

11 июня с 18:00 до 23:00 запретят проезд по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Красногеройской до улицы Бородина.

В День города нельзя будет проехать:

с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда на участке от переулка Широкий до проезда Дерябина;

с 8:00 до 23:00 - по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до улицы Бородина;

с 20:00 до 23:00 - по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.

На время велопарада с 12:45 приостановят проезд по улицам:

- Пушкинская, на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- Лихвинцева, на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- Коммунаров, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Северный;

- переулок Северный, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;

- Пушкинская, на участке от переулка Северного до улицы Кирова;

- Кирова, на участке от улицы Пушкинской до улицы Песочной;

- Песочная, на участке от улицы Кирова до улицы Береговая;

- Береговая, на участке от улицы Песочная до кафе «Форт Робинзон».