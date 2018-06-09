В День города в Ижевске временно ограничат движение транспорта

Также движение приостановят в День района - 11 июня.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 и 12 июня ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба города.
11 июня с 18:00 до 23:00 запретят проезд по улице Вадима Сивкова на участке от улицы Красногеройской до улицы Бородина.
В День города нельзя будет проехать:
с 8:00 до 23:00 - по набережной Ижевского пруда на участке от переулка Широкий до проезда Дерябина;
с 8:00 до 23:00 - по улице Милиционной на участке от переулка Широкий до улицы Бородина;
с 20:00 до 23:00 - по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.
На время велопарада с 12:45 приостановят проезд по улицам:
- Пушкинская, на участке от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;
- Лихвинцева, на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
- Коммунаров, на участке от улицы Лихвинцева до переулка Северный;
- переулок Северный, на участке от улицы Коммунаров до улицы Пушкинской;
- Пушкинская, на участке от переулка Северного до улицы Кирова;
- Кирова, на участке от улицы Пушкинской до улицы Песочной;
- Песочная, на участке от улицы Кирова до улицы Береговая;
- Береговая, на участке от улицы Песочная до кафе «Форт Робинзон».