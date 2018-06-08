Ремонтные работы начали на проспекте Калашникова в Ижевске

Общая площадь замены дорожного покрытия составит почти 13 тыс. кв. м.

Ижевск. Удмуртия. На проспекте Калашникова в Ижевске начали ремонтные работы. По информации сайта дорожного предприятия «Ижевское», протяжённость ремонтируемого участка составила 1,7 км.

Дорожники проводят фрезерование изношенного дорожного покрытия. После чего будет уложен выравнивающий слой асфальтобетона и произведён ремонт 5 колодцев. Завершит ремонт укладка верхнего слоя дорожного покрытия из щебёно-мастичного асфальтобетона с полимерно-битумным вяжущим и укрепление обочин асфальтобетонной крошкой оставшейся после срезки старого асфальта.

Отмечается, что общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составит почти 13 тыс. кв. м.