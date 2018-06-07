На этот раз в качестве кисти и полотна Семен Бухарин использовал траву и газонокосилку.

Ижевск. Удмуртия. Дворник-художник из Ижевска нарисовал очередную картину. На этот раз в качестве кисти и полотна Семен Бухарин использовал траву и газонокосилку.

Очередное творение дворника появилось рядом с республиканским лицеем, который расположен в микрорайоне «Столичный». На газоне рядом с образовательным учреждением теперь красуется три изображения среди которых надпись «Ижевск».

Ранее Бухарин несколько раз рисовал на снегу.

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