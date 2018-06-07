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Дворник-художник из Ижевска нарисовал очередную картину

17:35, 07 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:35, 07 июня, 2018
Георгий Поветкин
472
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы
Фото: vk.com/izhevsk118
472
0

На этот раз в качестве кисти и полотна Семен Бухарин использовал траву и газонокосилку.

Ижевск. Удмуртия. Дворник-художник из Ижевска нарисовал очередную картину. На этот раз в качестве кисти и полотна Семен Бухарин использовал траву и газонокосилку.

Очередное творение дворника появилось рядом с республиканским лицеем, который расположен в микрорайоне «Столичный». На газоне рядом с образовательным учреждением теперь красуется три изображения среди которых надпись «Ижевск».

Ранее Бухарин несколько раз рисовал на снегу.

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17:35, 07 июня, 2018
Георгий Поветкин
472
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы

 

 

 


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