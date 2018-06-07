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Оставшиеся после ремонтных работ перекопы в Ижевске планируют устранить до 15 июня

17:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
17:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
143
0
#Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#УКС\n#электричество\n#ремонт
Фото: @arzik2
143
0

Вопросы подготовки города к отопительному сезону обсудили в городской администрации.

Ижевск. Удмуртия. Городской оперативный штаба ЖКХ провёл заседание в администрации Ижевска. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в четверг, 7 июня, обсуждались вопросы подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Особое внимание на штабе было уделено вопросам благоустройства территорий, устранения перекопов после проведенных ремонтных работ.

По информации ООО «УКС», в настоящее время выполняется благоустройство на 86 объектах, ещё 53 готовы к сдаче. Силами МУП «Ижводоканал» благоустроены 43 участка, где проводились ремонтные работы, ещё 50 объектов готовы к асфальтированию, на 62 выполняется благоустройство. Компанией АО «Ижевские электрические сети» подготовлены к сдаче 7 объектов, ещё на 11 проводятся работы по благоустройству.

Заместителем главы горадминистрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству Сергеем Чернышевым всем ресурсоснабжающим организациям поставлена задача - устранить перекопы, где завершены ремонты, и благоустроить территории до 15 июня.

Представители районных администраций проинформировали о проведении работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, графиках опрессовки внутридомовых систем отопления, предоставленных управляющими компаниями и ТСЖ.

17:05, 07 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
143
0
#Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#УКС\n#электричество\n#ремонт

 

 

 


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