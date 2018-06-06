Фрезерование улицы Магистральной в Ижевске начнут ночью 6 июня

Позже на перекрёстке с улицей Маяковского установят перильные ограждения.

Ижевск. Удмуртия. Фрезерование дорожного покрытия улицы Магистральной в Ижевске начнут ночью в среду, 6 июня. Информация об этом разместили в официальном сообществе проекта «Безопасные и качественные дороги. Ижевск».

Отмечается, что протяжённость ремонтируемого участка от улицы Маяковского до улицы Гагарина - 900 м. Площадь ремонта - 18 тыс. кв. м.

На объекте планируют выполнить частичное фрезерование, а также устройство выравнивающего и верхнего слоёв покрытия. Уточняется, что верхний слой будет из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

После ремонта дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» на перекрёстке улиц Магистральной и Маяковского установят перильные ограждения.