Открытые спортивные площадки начали работу в Ижевске

Рекреационные зоны будут открыты с понедельника по пятницу.

Ижевск. Удмуртия. С июня по август в Ижевске будут работать открытые спортивные площадки. Как сообщает пресс-служба администрации города, площадки организованы на базах 67 образовательных организаций города.

Отмечается, что площадки будут функционировать для всех желающих детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в вечернее время с 16:00 до 20:00 с понедельника по пятницу.

Для детей здесь организуют различные активные игры, физкультурно-спортивные и досуговые мероприятий, будет предоставляться спортивный инвентарь.

Адреса спортивных площадок опубликованы на сайте города Ижевска в разделе «Карта летнего отдыха».